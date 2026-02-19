Редкий Mercedes-Benz 450 SLC нашли после 15 лет простоя в гараже

Редкий Mercedes-Benz 450 SLC, простоявший без движения около пятнадцати лет, неожиданно оказался в центре внимания. Поводом стало решение внуков владельца вскрыть запертый гараж и узнать, в каком состоянии находится автомобиль. Почему подобные истории мгновенно становятся сенсацией и что ожидает машину после столь длительного простоя — разберёмся подробнее.

© Mercedes-Benz

Забытые автомобили всегда притягивают интерес, особенно если речь идёт о культовых моделях. Этот 450 SLC долгие годы оставался скрытым от глаз — после смерти владельца родственники не решались расстаться с семейной реликвией. Со временем они всё же решили дать купе шанс на новую жизнь.

Добраться до машины оказалось непросто: гараж был закрыт, а ключи давно утеряны. Внукам пришлось срезать замок. На место также приехал автомобильный энтузиаст и блогер Monkey Wrench Mike, который помог открыть гараж и задокументировал процесс.

Когда ворота распахнулись, перед ними предстал пыльный, но хорошо сохранившийся автомобиль. Кузов сохранил чёткие линии, хромированные элементы остались на месте, а следов серьёзной коррозии обнаружено не было. Интерьер также выглядел достойно, однако специалисты сразу подчеркнули: после пятнадцати лет простоя машине потребуется серьёзная техническая ревизия.

Интерес к этой находке объясняется не только редкостью модели, но и общей ситуацией на рынке классических автомобилей. В последние годы спрос на коллекционные машины заметно вырос, и даже экземпляры с непростой историей вызывают оживлённый интерес. 450 SLC — это больше, чем просто автомобиль: это отражение эпохи, когда немецкая инженерная школа задавала стандарты комфорта, надёжности и престижа.