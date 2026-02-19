Как тест внедорожника Suzuki Samurai привел к падению продаж

В конце 1980-х годов Suzuki подала иск против издания Consumer Reports после публикации теста внедорожника Samurai, в котором утверждалось, что автомобиль легко опрокидывается при резких манёврах. Это привело к резкому падению продаж модели, хотя ранее она продавалась вдвое лучше Jeep Wrangler. Компания Suzuki заявила, что методика испытаний была некорректной, поскольку водитель издания намеренно выполнял агрессивные повороты на высокой скорости, чтобы спровоцировать опрокидывание. Об этом сообщает издание tarantas.news.

© Suzuki Samurai

Национальная администрация безопасности дорожного движения США отмечала, что для подобных проверок используются роботизированные системы, тогда как Consumer Reports применяла водителя, что увеличивает вариативность результатов.

Аналогичные претензии выдвигались к Isuzu Trooper, продажи которого также снизились, а в 2008 году Isuzu покинула рынок США из-за низкой прибыльности.

В итоге стороны договорились прекратить судебное разбирательство, при этом Suzuki признала приверженность Consumer Reports объективности, а Consumers Union отметила стремление автопроизводителя создавать безопасные автомобили. Этот случай показывает, как негативная оценка может существенно повлиять на продажи, особенно в нишевых сегментах, таких как внедорожники.

Для покупателей, изучающих рейтинги автомобилей, история остаётся примером важности методик тестирования и формулировок выводов, демонстрируя, что даже спорные результаты могут иметь долгосрочные последствия для брендов.