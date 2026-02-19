Буксующие фуры парализовали движение на МКАД

Буксующие грузовики снова блокируют дороги Москвы. 19 февраля столичный регион накрыл очередной мощный снегопад, который синоптики уже успели окрестить рекордным. В результате обстановка на дорогах резко осложнилась, и не в последнюю очередь — из-за буксующих грузовых автомобилей, водители которых экономят на зимних шинах и цепях. Об этом говорится в сообщении московского Дептранса, которое есть в распоряжении Quto.ru.

«Сейчас затруднено движение из-за буксующих фур на МКАД в районе улицы Маршала Катукова и на ТТК в районе улицы Сущёвский Вал, дом 66», — отметили в ЦОДД Москвы.

В центре организации дорожного движения сообщили, что средняя скорость движения в мегаполисе составляет 23 км/ч, а горожанам рекомендуют использовать общественный транспорт.

Кстати, на проблему выезжающих на дороги и блокирующих их большегрузов обратили внимание депутаты Госдумы. Они задумались о введении дополнительных ограничений в отношении грузовых автомобилей, которые становятся виновниками жёстких заторов на дорогах во время снегопадов. В частности, по мнению председателя думского комитета по транспорту Рифата Шайхутдинова, при ухудшении погоды дальнобойщиков надо загонять на перехватывающие парковки.

Согласно исследованию Quto.ru сами россияне активно поддерживают введение жёстких ограничений для фур, причём вне зависимости от личного отношения к этому транспорту.