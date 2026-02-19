В Арктике завершаются испытания нового компактного внедорожника Mercedes, который станет младшим братом легендарного G-Class. Автомобиль, известный под рабочим названием Little G, сохраняет узнаваемый облик «гелика», включая трёхоконный боковой силуэт и внешне крепящееся запасное колесо, но построен на совершенно новой платформе. Тестовые образцы являются электрическими, что подтверждается заметным блоком батареи под кузовом, а ниша запасного колеса используется для хранения зарядного кабеля. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© соцсети

Технические особенности модели включают полностью новую архитектуру, которую бывший технический директор Маркус Шэфер охарактеризовал как «мини-рамную» схему. Большинство компонентов, от кузовных панелей до дверных ручек, разработаны специально для Little G, чтобы сохранить аутентичный характер семейства. При этом автомобиль получит собственные дизайнерские элементы, такие как иная сигнатура дневных ходовых огней в форме полуокружности и рейлинги, подчёркивающие его более «лайфстайл»-ориентированную направленность.

Хотя полный состав силовых установок официально не раскрыт, инсайдеры предполагают, что модель может стать исключительно электрической. Шеф-дизайнер Горден Вагенер отмечает, что новинка будет современнее большого G-Class, но останется в рамках иконического стиля. Выход на рынок запланирован на 2027 год, и Little G станет прямым конкурентом будущего Land Rover Defender Sport, формируя новый сегмент компактных премиальных внедорожников.