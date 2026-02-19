Владельцы BMW и Mini подают иск из-за дефекта масляного фильтра

Владельцы автомобилей BMW и Mini столкнулись с неожиданными расходами из-за проблем с корпусом масляного фильтра, что привело к коллективному иску в Нью-Джерси. По утверждению истцов, эта деталь, которая должна служить до 150 000 миль, часто выходит из строя раньше срока, вызывая утечки охлаждающей жидкости и требуя дорогого ремонта стоимостью до 4000 долларов. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Проблема затрагивает двигатели B46, B48 и B58, установленные на моделях BMW 1–5 серий и X1–X4, выпущенных с 2014 по 2021 год, а также на Mini Cooper, Clubman и Countryman. В некоторых случаях замена корпуса требовалась уже после 60 000 миль пробега, что значительно меньше ожидаемого ресурса.

Согласно иску, внутренние перегородки корпуса разрушаются или деформируются, а прокладки теряют герметичность, что может привести к смешиванию антифриза с маслом или внешним утечкам. Это повышает риск перегрева и серьёзных повреждений двигателя. Также отмечается, что с 2011 года BMW перешла с алюминиевых корпусов на поликарбонатные.

В ответ на ситуацию один из владельцев запустил петицию с требованием отзыва автомобилей, которая собрала около 600 подписей. Эксперты советуют покупателям подержанных машин с этими двигателями учитывать потенциальные риски и тщательно проверять историю обслуживания.