Житель Оренбурга лишился иномарки за невыплату компенсации по ДТП

В Оренбурге у мужчины забрали его Toyota Corolla в счёт долга. Он должен был выплатить компенсацию за моральный ущерб после серьёзной аварии, в которой пострадал человек.

© ProOren

Всё началось с печального случая на дороге: водитель стал виновником ДТП, где серьёзно пострадали люди и было повреждено имущество. Суд постановил, что виновник должен выплатить пострадавшему 400 тысяч рублей в качестве компенсации.

Мужчина не стал платить по решению суда и даже спрятал свою машину. Тогда сотрудники отдела полиции Дзержинского района Оренбурга объявили автомобиль в розыск.

Судебный пристав изучил дело и отыскал машину. В итоге, Toyota Corolla нашли, арестовали и забрали.

Теперь у должника есть 10 дней, чтобы погасить долг. Если этого не произойдёт, автомобиль оценят и продадут с торгов.