Реальные тесты электромобилей показали 20 моделей с запасом хода от 500 км

Психологический рубеж в 500 километров на одном заряде теперь преодолевают более двадцати моделей электромобилей, что подтверждают реальные дорожные испытания, проведённые французским изданием Largus. В ходе исследования было протестировано свыше 70 машин в одинаковых условиях, включая фиксированную скорость и маршрут, что позволило получить объективные данные, отличные от лабораторных циклов WLTP. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Mercedes EQS

Лидером по дальности хода стал Mercedes EQS 450+, который показал результат в 667 километров. Этот успех объясняется большой батареей ёмкостью 107,8 кВт·ч и отличной аэродинамикой, обеспечившей расход энергии на уровне 16,2 кВт·ч на 100 км. Таким образом, модель устанавливает новый стандарт для премиальных седанов, хотя и остаётся в высокой ценовой категории.

Высокую эффективность продемонстрировала Tesla Model 3 Long Range с задним приводом, преодолевшая 613 километров при расходе около 13 кВт·ч на 100 км. Модель Y Long Range также вошла в число лидеров, превысив отметку в 540 километров. Среди немецких и корейских автомобилей Volkswagen ID.7 Pro достиг 588 километров с батареей 77 кВт·ч, а Mercedes CLA 250+ показал аналогичный результат.

В список вошли Hyundai Ioniq 6, Kia EV6 и Kia EV4 Long Range, которые проехали около 540 километров. Премиальные внедорожники, включая Audi A6 e-tron, Mercedes EQE, BMW iX 50, Polestar 3 и Ford Mustang Mach-E, также преодолели рубеж в 500 километров, что часто связано с использованием батарей ёмкостью более 100 кВт·ч.

Важно учитывать, что тесты проводились на почти полностью заряженных аккумуляторах, тогда как в реальной жизни водители обычно используют диапазон от 10 до 80% для экономии времени зарядки и сохранения ресурса батареи. Кроме того, при движении по трассе со скоростью 120 км/ч запас хода может сокращаться на 30–40% по сравнению со смешанным циклом.

Сегодня достижение 500 километров реального пробега стало возможным благодаря либо высокой энергоэффективности, либо установке крупных аккумуляторов. Электромобили продолжают развиваться: улучшается плотность энергии, ускоряется зарядка и оптимизируется аэродинамика, что делает этот рубеж новым ориентиром для всего рынка.