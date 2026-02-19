Дептранс дал советы водителям при движении в мощный снегопад

Транспортники рекомендуют москвичам быть крайне осторожными на дорогах.

В четверг, 19 февраля, столицу накрыл сильнейший снегопад. В 10 часов утра пробки на дорогах достигли 7-8 баллов. Средняя скорость движения — 23-24 километра в час. Транспортники настойчиво рекомендуют передвигаться на метро. Водителям, которые все же планируют использовать личные автомобили, специалисты дали актуальные советы.

Дорога при сильном снегопаде может занять в два-три раза больше обычного - планируйте время.

Необходимо двигаться со скоростью потока и держаться на достаточном расстоянии от впереди идущих автомобилей. Старайтесь контролировать ситуацию по возможности на пять-десять машин, двигающихся перед вами.

Перед спусками, подъемами и поворотами снижайте скорость. Не нужно пытаться обойти грузовики на подобных участках трассы.

Избегайте движения по крайним левым полосам. В сложных погодных условиях они гораздо важнее для карет скорой помощи, пожарных машин и коммунальной техники.

Не бросайте автомобили вдоль дорог, чтобы не мешать уборке.

Основные затруднения наблюдаются на участках МКАДа, Третьего транспортного кольца и на вылетных магистралях. В течение дня ожидаются заторы до 9 баллов. Вечером лучше выезжать после 20.30.