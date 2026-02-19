В Краснодаре поступило почти 2000 жалоб на некорректные штрафы

Вокруг платных парковок в Краснодаре кипят нешуточные страсти. За неполные два месяца 2026 года в Ленинский районный суд поступило 1936 жалоб на липовые штрафы. Автомобилисты винят приложение «Городские парковки», которое виснет из-за перебоев с интернетом.

Журналист Андрей Кошик пересказывает истории водителей. С их слов, попытки оплатить парковку сразу часто проваливаются из-за пропавшей сети. Можно внести деньги позже, но штраф к тому времени уже выписан.

— Достаточно часто краснодарцы просто ошибаются в цифре или букве номера, что при виснущем неудобном приложении неудивительно. Например, вместо Е119КВ123 указал Е119КВ193 или К151КН15 вместо К151КВ15,

— написал журналист в своем Telegram-канале.

Среди оштрафованных оказался и священник храма в честь иконы «Целительница». Батюшка приехал в церковь в 8:26 утра, постоял час и уехал. Вернулся только вечером, но автоматизированная система решила, что его машина была на парковке аж до 18:23. Результат – штраф в 3000 рублей.

Впрочем, в суде священнику поверили на слово, отменили наказание и выпустили с миром. Так что шанс на отмену есть: докажите оплату — и штраф превратят в предупреждение. Но остается парадокс: автомобилиста все равно признают виновным в правонарушении.

