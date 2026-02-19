В России прошло снижение цен на кроссовер BAIC X55

Кроссовер BAIC X55 российской сборки подешевел: версия Luxury 2025 года теперь доступна за 2,6 млн руб., что на 730 950 руб. меньше предыдущей цены — почти 22%. Остальные комплектации — Comfort и Elite — остаются без изменений: 2,5 млн и 2,7 млн руб. соответственно.

© BAIC X55

Комплектация Luxury отличается от базовой Comfort рядом премиальных опций: электропривод скрытых дверных ручек, рейлинги на крыше, панорамная крыша с электроприводом, контурная подсветка интерьера, электропривод багажной двери с бесконтактным открыванием, подогрев руля, улучшенная аудиосистема с восемью динамиками и дополнительные передние боковые подушки безопасности.

BAIC X55 производится на калининградском заводе «Автотор» с августа 2023 года. Кроссовер оснащён передним приводом, 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 177 л. с. и семиступенчатой преселективной коробкой «робот».

Модель является одноклассником Toyota RAV4. Габариты автомобиля: длина — 4620 мм, ширина — 1886 мм, высота — 1680 мм. Дорожный просвет при полной загрузке составляет 180 мм.