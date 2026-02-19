Эксперт уверен, что проект Volga обречен на успех

Обозреватель журнала "За рулем" Александр Виноградов рассказал "Российской газете", что проект Volga увенчается успехом.

© Российская Газета

"Здесь очень хороший исходник. Monjaro в России прекрасно знают, и эта машина у нас будет хорошо продаваться, как бы ее не назвали. Бренд Volga однозначно сыграет этой машине в плюс, потому что решетки чем-то напоминают "Волгу", - говорит Виноградов.

Ранее стало известно, что автомобили Volga начнут производить во втором квартале. В настоящее время на предприятии в Нижнем Новгороде идет подготовка инфраструктуры и оборудования к серийному производству.

Первые автомобили Volga должны появиться в официальных дилерских центрах в третьем квартале 2026 года. Об этом сообщили в компании "ПЛА", которая будет заниматься выпуском новых автомобилей.

Линейку бренда на старте производства два кроссовера сегментов D-SUV, C-SUV, а также D-седан.

Три новых модели марки Volga уже сертифицировали в России. Предполагается, что эти машины основаны на уже известных в РФ автомобилях Geely - Atlas, Monjaro и Preface соответственно.