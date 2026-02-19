Названы самые аварийные автомобили в 2026 году

«Ингосстрах»: чаще всего в ДТП зимой 2026 года попадали авто марок Toyota, Kia и Lada.

© Toyota

Мощные снегопады, накрывшие Россию в начале 2026 года, закономерно отразились на дорожной обстановке. Официальную статистику аварийности МВД пока не публиковало, но крупнейшие страховщики поделились своими данными, которые рисуют неоднозначную картину.

Рост числа обращений зафиксировали в «Зетта Страховании» и «РЕСО-Гарантии». По словам их представителей Елены Хахулиной и Павла Яковлева, за январь и первую половину февраля 2026 года количество ДТП выросло примерно на 15%. Яковлев объяснил это двумя факторами: общим увеличением числа застрахованных машин и возросшей частотой самих страховых случаев.

Впрочем, другие компании не увидели ничего экстраординарного. В «МАКС» отметили лишь небольшой сезонный рост, а в «Ренессанс Страховании» и вовсе заявили, что частота аварий в январе осталась на уровне прошлого года.

Статистика по самым «популярным» по числу аварий маркам сильно разнится от компании к компании. К примеру, в «Ингосстрахе» зимой 2026-го чаще всего фигурировали Toyota (10,3% случаев), затем с одинаковым результатом шли Kia и Lada (по 8,5%), а следом – Hyundai и Nissan. Среди моделей лидировали Hyundai Solaris, Kia Rio и Lada Granta. Совсем другую картину показывают данные «РЕСО-Гарантии»: там в антирейтинге преобладают китайские марки Haval, Geely и Chery, а также ВАЗ, Kia, Hyundai, Volkswagen и Skoda.

Китайские автомобили действительно часто возглавляют списки. В «Зетта Страховании» чаще других бились Changan и Chery. В СК «Ренессанс» составили подробный топ-10 моделей. Его возглавил седан Chery Arrizo 8, за ним следуют Omoda S5 и Belgee X70. Вошли в этот перечень и коммерческие модели, вроде Hyundai Porter или Mercedes-Benz Sprinter, что, по словам вице-президента компании Сергея Демидова, связано с их интенсивной эксплуатацией. В «МАКС» также подтвердили лидерство китайских и российских марок, не уточняя конкретные бренды.

Интересные данные привели в «Согласии». Там, как и годом ранее, больше всего страховых случаев – свыше четверти – пришлось на автомобили Lada. Из иномарок примерно по 20% занимают китайские и японские марки, на корейские (Hyundai и Kia) приходится 7-8%, а на европейские – 15-17%.

Ранее «За рулем» сообщал, что эксперт Целиков сравнил средние цены на машины в Китае и России.