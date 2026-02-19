Почему может исчезнуть 92-й бензин на белорусских автозаправках

Предпосылки для исключения из топливной корзины на белорусских автозаправках бензина марки АИ-92 подтвердил 19 февраля журналистам председатель концерна "Белнефтехим" Илья Икан.

Дело в том, что по данным главы топливного концерна, спрос на эту марку автомобильного топлива действительно снизился. Все больше водителей отдают предпочтение АИ-95.

В этой связи он напомнил примеры изменения состава топливной корзины из недавней истории. "У нас есть опыт такого плавного перехода, и мы однозначно с проработкой всех возможных деталей и нюансов подойдем и реализуем это мероприятие. Однако в этой пятилетке, до 2030 года, АИ-92 однозначно будет на наших заправках", - заверил Икан.

Тенденция идет к тому, что в будущем в топливной корзине на АЗС будут представлены такие марки, как АИ-95, АИ-98 и АИ-100.

Также глава концерна на встрече с коллективами подразделений "Белоруснефти" обозначил ключевые для отрасли задачи, поставленные главой государства на недавнем совещании с правительством. Шла речь и об оборонительной мощи страны.