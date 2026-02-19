Какие шины нужны беспилотным автомобилям

На технической конференции Tire Technology Expo в Ганновере, которая стартует 4 марта 2026 года, Continental представит доклад о шинах для автономных автомобилей. Доктор Андреас Топп, возглавляющий направление разработки и индустриализации легковых шин, рассмотрит взаимодействие шин с интеллектуальными системами управления, требования к эксплуатации в автопарках и решения для различных сценариев использования беспилотного транспорта, подчеркивая, что компания создает технологии с учетом специфики самоуправляемых машин. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Всего за три дня выставки Continental запланировала четыре выступления. Профессор Хорхе Лакайо-Пинеда расскажет о методах идентификации восстановленного технического углерода, получаемого из переработанных шин через пиролиз, с применением электронной микроскопии и молекулярной спектроскопии, отметив, что этот материал уже используется в промышленных масштабах. Доктор Франк Шмервиц затронет тему выбросов частиц износа шин, выходящих за пределы традиционного показателя TRWP, а доктор Павел Игнатьев посвятит выступление влиянию норм Euro 7 и стандартизированных методик измерения абразивного износа на разработку шин.

Развитие таких технологий напрямую связано с будущими автомобилями 2026 года, где безопасность, экологические аспекты и цифровая интеграция становятся критически важными. Конференция Tire Technology Expo пройдет с 3 по 5 марта в выставочном центре Ганновера, предлагая инсайты в инновации шинной отрасли.