Tesla Model 3 снова лучший электромобиль 2026 года

В 2026 году Tesla Model 3 вновь подтвердила своё лидерство в сегменте электромобилей, завоевав престижную награду от издания Edmunds. Эта модель обошла таких серьёзных конкурентов, как Audi A6 Sportback E-tron и BMW i5, а также собственную Model Y, сохраняя первенство второй год подряд. Несмотря на почти десятилетнюю историю производства, Model 3 остаётся одним из самых востребованных автомобилей Tesla, предлагая потребителям отличный запас хода, качественный интерьер, высокую производительность и передовую систему автономного вождения.

© Tesla Model 3

Об этом сообщает издание speedme.ru.

Эксперты Edmunds присвоили Model 3 рейтинг 8,1 из 10, подчеркнув её сбалансированность по ключевым параметрам. Автомобиль впечатляет улучшенным качеством сборки, комфортом при езде и оптимальным сочетанием эффективности, производительности и цены. Стартовая стоимость модели составляет 43 880 долларов, а запас хода по результатам испытаний достигает 338 миль, что делает её одним из самых выгодных предложений на рынке.

Такое признание подчёркивает, что Model 3 продолжает задавать высокие стандарты в индустрии, несмотря на появление новых электрокаров. Её успех основан на постоянных улучшениях, которые позволяют сохранять актуальность и конкурентоспособность в быстро меняющемся автомобильном мире. Это демонстрирует, как Tesla удаётся поддерживать интерес к модели, которая уже стала классикой в своём классе.