Volkswagen Amarok Dark Label дебютирует в ЮАР

Второй квартал этого года станет периодом дебюта специальной версии пикапа Volkswagen Amarok Dark Label на рынке ЮАР, как подтвердило местное подразделение компании. Пока не раскрыты точные цены и технические параметры для южноафриканских покупателей, но известно, что модель отличается черной отделкой внешних элементов, включая зеркала, ручки дверей и передний бампер. Об этом сообщает издание tarantas.news.

© Volkswagen Amarok Dark Label

Дизайн автомобиля дополнен черными накладками на порогах и затемненными задними фонарями, а по бокам размещены наклейки с названием Dark Label. Комплектация включает 20-дюймовые легкосплавные диски в матовом угольном цвете, что придает модели агрессивный и стильный вид. Эти элементы создают единый эстетический образ, подчеркивая эксклюзивность версии.

Полная спецификация для южноафриканского рынка будет объявлена ближе к моменту официального старта продаж, оставляя пространство для ожиданий среди автолюбителей. Такой подход позволяет компании адаптировать предложение под местные предпочтения, сохраняя ключевые черты дизайна.