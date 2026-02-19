Зимние поломки авто сильно выросли в Москве

В зимний период 2025-2026 годов сервисные центры ГК АВТОДОМ столкнулись с заметным увеличением количества обращений — на 42% больше, чем в предыдущем сезоне. Наиболее активными в плане ремонта после снегопадов оказались жители Южного, Юго-Западного и Северо-Восточного округов Москвы. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Эксперты компании выделили основные причины поломок: столкновения на гололеде составили 55% случаев, наезды на обледеневшие сугробы — 21%, царапины под снегом на парковках — 14%, повреждения от падающего снега или сосулек — 12%, а обледенение дверных ручек и замков — 7%. После аварий часто требуется ремонт бамперов, фар, капотов и крыльев, а также замена деталей подвески, таких как рычаги и стойки. Дополнительно может понадобиться диагностика углов установки колес, локальная покраска или даже восстановление геометрии кузова при серьезных повреждениях.

Если на автомобиль упал снег или лед, обычно страдают крыша и стекла, что требует удаления вмятин, полировки кузова и замены стекол. При наезде на сугроб рекомендуется ремонт дисков и шин, а также подвески, включая амортизаторы и рычаги, с последующей балансировкой колес и рихтовкой лонжерона. Пренебрежение очисткой от снега и льда весной приводит к необходимости полировки лакокрасочного покрытия, выпрямления вмятин, очистки дренажей и удаления ржавчины.

Обледенение дверных ручек может потребовать ремонта уплотнителей, сушки салона от конденсата, а в сложных случаях — замены ручек и личинок замков. Средняя стоимость кузовного ремонта, например, для кроссовера Exceed TXL 2023 года, варьировалась от 14 до 100 тысяч рублей, включая такие работы, как выпрямление вмятин на бампере, покраска царапин, осмотр подвески и антикоррозийную обработку.

Специалисты советуют автовладельцам использовать щетку с резиновой насадкой для бережной очистки стекол, чтобы снизить риск царапин. Также рекомендуется прогревать двигатель перед поездкой не менее 7-10 минут для уменьшения износа, а перед длительной парковкой — проветривать салон, предотвращая образование наледи. После потепления слякоть с реагентами может разъедать лакокрасочное покрытие, днище и подвеску, особенно у автомобилей с низким клиренсом, поэтому защитные покрытия, такие как керамика или антигравий, помогут избежать коррозии и микроповреждений.

Представители компании отмечают, что рост обращений в сервисные центры соответствует общему увеличению аварийности, причем зимние поломки, связанные с гололедом и снегопадами, часто обходятся дороже. Чтобы минимизировать ущерб, они рекомендуют заранее готовиться к сезону, уже сейчас задумываясь о профилактике весенних проблем с автомобилем.