Стоит ли ожидать грозных мер за перегоревшую лампочку в габаритах

В некоторых СМИ вновь прошла информация о том, что штраф за неисправность автомобиля будет увеличен с нынешних 500 рублей до 5 тысяч. Вплоть до того, что на такие деньги будут штрафовать даже за перегоревшую лампочку в заднем фонаре или противотуманке. Такой законопроект разработан в Госдуме.

© Российская Газета

Надо сказать, что "Российская газета" уже писала об этом законопроекте. Он был внесен в Госдуму депутатом Михаилом Делягиным. Суть его в следующем: внести изменения в часть 1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях, увеличив штрафы в 10 раз. А также он предложил поправить часть 3 этой же статьи, добавив туда еще и штраф в 5 тысяч рублей. До сих пор там указанно только лишение прав на срок от 6 месяцев до одного года.

В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что новая мера поможет бороться с теми, кто ослепляет водителей на трассе, светя неправильными фарами и "колхозным ксеноном", установленным в гаражном сервисе. Однако депутат перепутал части статей. За "колхозный ксенон" привлекают именно по части 3 этой статьи, а все остальные неисправности рассматриваются по части 1 этой же статьи. Это касается и шин, которые используются не по сезону, и устройств, установленных на "торпеде", которые закрывают обзор. Также речь идет о дворниках, которые не работают в дождливую погоду, о фаркопах, установленных кустарным способом, и о нештатных багажниках. Лампочки в этот перечень не входят - это уже часть 3. А там и так установлено довольно суровое наказание.

Кроме того, шансов на прохождение этого проекта нет совсем. Во-первых, он внесен с нарушением процедуры. Дело в том, что для внесения поправок в КоАП необходимо получить отзыв правительства, чего не было сделано. На этом основании профильный комитет дал отрицательное заключение и направил его на доработку авторам. Так что ожидать таких грозных мер за перегоревшую лампочку в габаритных фонарях не стоит.