Автобренду Volga дали совет, как конкурировать с «китайцами»

Производителям Volga нужно будет прыгнуть выше головы, чтобы попытаться конкурировать с китайскими автобрендами на российском рынке, заявил НСН глава Союза автомобильных дилеров России Вячеслав Жигалов.

В Нижнем Новгороде во II квартале 2026 года стартует производство автомобилей Volga. Об этом сообщила компания «Производство легковых автомобилей», реализующая проект. Отраслевые эксперты предполагали, что машины под этим брендом будут производиться на базе китайских Changan или Geely Atlas. Жигалов отметил, что пока отечественная промышленность не демонстрирует способности эффективной конкуренции.

«Многое будет зависеть от ценовых, качественных и внешних параметров. Сложно что-либо предполагать до тех пор, пока автомобиль не появится в шоурумах. Также важен будет размер дилерской сети. Мы знаем, что Минпромторг уже много лет говорит о скором перезапуске производства. Я бы не стал доверять таким заявлениям. Чтобы выиграть конкуренцию у китайских производителей, Volga нужно будет для начала прыгнуть выше головы. Безусловно, пока что отечественная промышленность не демонстрирует способности эффективной конкуренции. Очень много проектов на словах и на бумагах, но мы не видим этого успеха в увеличении доли рынка. Нужно посмотреть на их реальные достижения, пока это всё декорации», — сказал собеседник НСН.

По его словам, парадокс локализации заключается в том, что в итоге привезти автомобиль из Китая выходит дешевле, чем собрать такой же в России.

«Процесс локализации предназначен для того, чтобы снизить стоимость, однако в реальности все получается ровно наоборот. Все получается дороже, чем импортировать из Китая, несмотря на утильсбор. Нужно смотреть, как будет складываться экономика этого производства», — добавил эксперт.

