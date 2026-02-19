Haval раскрыл причины отказа от дизеля в новом H9 для РФ

В России прошла презентация обновленного рамного внедорожника Haval H9. Автомобиль получил видоизмененный дизайн, иные опции и подорожал на 100 тысяч рублей. Теперь H9 представлен в двух комплектациях Elite и Premium: за 4,7 и 5,2 миллиона рублей. Обе модификации оснащены бензиновым мотором, тогда как дизельный двигатель 2,4 литра мощностью 184 л.с. более не представлен в линейке.

В ходе мероприятия представители марки сообщили, что главной причиной отказа от ДВС на тяжелом топливе стало падение спроса на такие автомобили в России.

"Причины такого тренда - изменение ставок утилизационного сбора и рост цен на топливо", - отметили в Haval.

Теперь в линейке остался только 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 218 л.с., который работает в паре с 8-ступенчатым АКПП.

Стоит отметить, что снижение интереса к дизельным автомобилям - это общая тенденция среди различных брендов.

Как ранее сообщала "РГ", в 2025 году в России было продано 15,3 тысячи новых дизельных автомобилей, что на 24% меньше, чем в 2024 году. Весь рынок новых автомобилей упал на 16%, а доля дизельных машин сократилась с 1,3% в 2024 году до 1,2% в 2025-м.