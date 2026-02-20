Maserati снижает цены на электромобили Folgore

Итальянский производитель роскошных автомобилей Maserati предпринял радикальные меры для стимулирования спроса на свои электромобили Folgore в Соединённых Штатах, предложив скидки, достигающие 85 тысяч долларов. Такое решение обусловлено крайне низкими объёмами продаж и накоплением запасов моделей 2025 года, что подтверждается внутренним документом компании о запуске программы Folgore EV Assistance Cash. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© Folgore

Наибольшее снижение цены, составляющее 43%, коснулось модели GranTurismo Folgore, чья стоимость теперь почти сравнялась с бензиновым аналогом. Для GranCabrio Folgore скидка достигла 41%, а кроссовер Grecale Folgore подешевел примерно на треть, приблизившись по цене к базовой версии с двигателем внутреннего сгорания. В результате разница в стоимости между электромобилями и традиционными моделями бренда сократилась до нескольких тысяч долларов, что делает переход на электротягу более доступным для потенциальных покупателей.

Однако столь существенное урезание цен свидетельствует о серьёзных проблемах с конкурентоспособностью продукции Maserati. Технические характеристики электромобилей Folgore, включая запас хода от 447 до 580 километров по циклу WLTP и максимальную мощность зарядки до 150 кВт, выглядят недостаточно убедительно на фоне предложений других премиальных марок. Именно это несоответствие ожиданиям потребителей, по всей видимости, и привело к практически нулевому спросу.

Ранее компания уже применяла значительные стимулы для продвижения своих электромобилей, но текущие скидки стали рекордными по масштабу. Очевидно, что бренд стремится освободить дилерские площадки перед предстоящими обновлениями, одновременно признавая необходимость более точного соответствия своих премиальных электромобилей рыночным требованиям. Остаётся открытым вопрос, позволят ли эти меры решить проблему накопленных запасов или потребуются дополнительные шаги.