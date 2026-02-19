Водителям в одном регионе России пригрозили эвакуацией машин из дворов

Водителям в одном регионе РФ предупредили об эвакуации машин из дворов. 19 февраля столичный регион накрыл мощный снегопад, который уже назвали рекордным. В Московской области власти заявили, что для оперативной расчистки дорог и дворов задействовано максимальное количество уборочной техники, а также призвали автомобилистов не мешать её проезду.

© Quto.ru

Если же машина припаркована неудачно, её будут эвакуировать, даже если нарушений нет. Само принудительное перемещение бесплатное, но хранение на спецстоянке или городской парковке граждан могут заставить оплачивать.

«В целях обеспечения беспрепятственной работы снегоуборочной техники, коммунальных служб, проезда машин скорой помощи и пожарной техники в марте 2022 года Московской областной думой был принят закон — если во дворе автомобиль мешает работе специальной техники, эвакуатор сможет его переместить. При этом перемещается автомобиль бесплатно, но хранение может быть на платной основе на площадках автостоянок», — заявил председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу Максим Коркин.

По его словам, тарифы на хранение автомобилей устанавливаются подмосковными властями, и водители, даже если они припарковались без нарушений рядом со своим подъездом, рискуют отказаться на платных стоянках. При этом оставлять свои автомобили с нарушениями правил тоже не стоит, так как за это грозит штраф.