Ford внедряет систему автоматической подкачки шин

Новая система от Ford, основанная на внешних воздушных насосах, может изменить подход к обслуживанию автомобильных шин. Эта технология использует беспроводную связь для удалённого управления, собирая данные о стиле вождения через датчики и аналитические алгоритмы, что позволяет автоматически корректировать давление воздуха в шинах для оптимальной производительности. Водители смогут самостоятельно выбирать нужное давление в зависимости от дорожных условий или типа поверхности, после чего система самостоятельно доведёт его до заданного уровня, упрощая жизнь тем, кто часто ездит по разным маршрутам или меняет манеру езды, обеспечивая комфорт и безопасность в любых ситуациях. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© Ford

Разработка направлена на повышение удобства для владельцев транспортных средств, которые сталкиваются с разнообразными дорожными сценариями. Автоматическая регулировка давления помогает поддерживать шины в идеальном состоянии без необходимости ручного вмешательства, что может снизить износ и улучшить управляемость. Интеграция беспроводных технологий делает процесс более эффективным и адаптивным к индивидуальным потребностям водителя.

Эта инновация подчёркивает стремление Ford к внедрению умных решений в автомобильную промышленность, фокусируясь на безопасности и комфорте. Система не только упрощает повседневное использование, но и потенциально может способствовать экономии топлива и увеличению срока службы шин, делая вождение более предсказуемым и надёжным.