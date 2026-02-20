Volkswagen перекрасил концепт GTI W12 в красный цвет к 50-летию модели.

В рамках масштабных торжеств, посвященных 50-летию культового Golf GTI, немецкий автопроизводитель устроил настоящий парад из трех исторических концептов, выведя их на гоночный трек для эксклюзивной фотосессии. Главным героем и самым безумным экспонатом стал легендарный Golf GTI W12 — концепт, впервые представленный публике в мае 2007 года на фестивале GTI Treffen у озера Вертерзее в Австрии.

К юбилейным мероприятиям автомобиль прошел тщательную реставрацию, но главное изменение коснулось его внешности. Культовое одноразовое купе, созданное всего за два месяца по личному распоряжению тогдашнего главы VW Мартина Винтеркорна, сменило скромный белый окрас на фирменный для линейки GTI оттенок Tornado Red.

Напомним, что этот «сумасшедший» проект был призван продемонстрировать инженерную мощь концерна. Инженеры пошли на радикальный шаг, разместив 6,0-литровый битурбированный W12 (позаимствованный у Bentley Continental GT) прямо за передними сиденьями, превратив переднеприводный хэтчбек в среднемоторное заднеприводное купе. Для этого пришлось удалить задний диван и даже перенести топливный бак под капот. Результат ошеломлял: 650 лошадиных сил, разгон до «сотни» за 3,7 секунды и максимальная скорость 325 км/ч.

Несмотря на то, что машина так и осталась единственным экземпляром, её смелый дизайн с расширенным на 160 мм кузовом, огромными воздухозаборниками в стойках крыши и карбоновой крышей, работающей как антикрыло, навсегда вписал её в историю марки. Теперь, переодетый в классический красный цвет, GTI W12-650 вновь напомнил поклонникам, насколько дерзкими могут быть эксперименты с легендой.

