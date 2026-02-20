Stellantis, Ford и GM списали десятки миллиардов долларов на электромобилях.

То, что еще пару лет назад называли «автомобильным будущим», сегодня оборачивается крупнейшими финансовыми потерями в истории индустрии. Ведущие мировые автоконцерны подводят катастрофические итоги «зеленой революции»: совокупные убытки от электрификации уже превысили 65 миллиардов долларов, и это только начало.

Лидером антирейтинга стал Stellantis (Jeep, Peugeot, Fiat), списавший 26 миллиардов долларов и объявивший о возрождении легендарного двигателя HEMI V8 . Ford потерял 19,5 миллиарда, а GM — около 7,6 миллиарда, причем последняя дополнительно понесла убытки из-за реструктуризации бизнеса в Китае.

Причина столь масштабного фиаско — идеальный шторм из трех факторов. В США истек срок действия налоговых льгот в 7500 долларов на покупку электромобилей, что моментально обрушило продажи в четвертом квартале 2025 года более чем на 30%. Европа официально отказалась от планов запрета двигателей внутреннего сгорания после 2035 года, перейдя к «технологически нейтральному» подходу. А Китай, столкнувшись с перепроизводством и ценовыми войнами, впервые за десятилетие исключил электромобили из списка стратегических отраслей, прекратив многомиллиардное субсидирование.

Генеральный директор Stellantis Антонио Филоса признал фатальную ошибку: «Мы переоценили скорость энергоперехода и потеряли связь с реальными потребностями покупателей».

Действительно, потребители оказались не готовы переплачивать за технологии, которые не решают главных проблем: дороговизна, нехватка зарядных станций и «дальнобойная тревога» никуда не исчезли. В результате Detroit Three (GM, Ford, Stellantis) аннулировали более 20 миллиардов инвестиций в заводы по производству батарей, а тысячи рабочих мест оказались под угрозой. Теперь автогиганты спешно переключаются на гибриды и возвращают на конвейер бензиновые двигатели, признавая: игра в электромобили оказалась слишком дорогой.

