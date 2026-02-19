Новый Ural Neo 500 прошел финальную доработку

Компания Ural Motorcycles объявила о завершении инженерной стадии проекта Ural Neo 500. Финальные технические характеристики модели утверждены - годовой этап доработки исходной платформы завершен.

© Российская Газета

Василий Хозеров, ведущий инженер проекта Ural Neo, после последней тестовой сессии сказал: "Все, на чем я ездил раньше, было мотоциклом Yingang SUV500". Теперь я впервые прокатился на "Урале Нео 500". И мне очень понравилось!".

По информации компании, изменения затронули практически все ключевые узлы мотоцикла. Целью модернизации стало повышение управляемости и предсказуемости поведения на дороге, а также приведение конструкции в соответствие с действующими экологическими и требованиями безопасности.

Заменены воздушный фильтр и фильтрующий элемент, переработана конструкция сцепления и выполнена индивидуальная калибровка двигателя для версии Neo. В конструкции шасси модифицирована рама коляски и пересмотрены точки ее крепления, усилена передняя вилка и крепления переднего тормоза, установлен гидравлический демпфер рулевого управления.

Обновления коснулись подвески и тормозной системы - установлены новые амортизаторы, проведена ревизия тормозов и добавлен механический стояночный тормоз. Также изменены рычаги тормоза и сцепления, обновлены рулевые переключатели. Переработаны элементы кузова коляски, светотехника, жгут проводки и приборная панель.

В компании отмечают, что опубликованные характеристики отражают техническую сторону проекта, однако окончательную оценку модели можно дать только в ходе реальной эксплуатации.

Несколько мотоциклов Ural Neo 500 отправятся в демонстрационный тур в нескольких штатах США.

Выход новинки на рынок должен состояться до конца 2026 года. Предполагаемый прайс-лист - 15 000 долларов.

Сборка Ural Neo 500 будет производиться в Китае. Ранее "РГ" рассказывала, что на мощностях Ирбитского мотоциклетного завода выпускают квадроциклы "Балтмоторс".