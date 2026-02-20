BYD представляет обновленный Seal 2026 для Британии

Китайский автопроизводитель BYD анонсировал для британского рынка обновлённый седан SEAL 2026 модельного года, который предлагает расширенный функционал и улучшенные технические характеристики. Стартовая цена базовой версии Design установлена на уровне 45 730 фунтов стерлингов, а более оснащённая Excellence оценивается в 48 730 фунтов. Об этом сообщает издание tarantas.news.

© BYD

Внешние габариты автомобиля остались неизменными: длина составляет 4 800 мм, а колесная база — 2 920 мм. Объём багажного отделения варьируется от 400 до 485 литров, при этом передний отсек увеличен на 19 литров, достигнув 72 литров. В список оборудования добавлены система мониторинга внимания водителя и модернизированный Bluetooth-ключ.

Младшая версия Design оснащена одним электромотором на задней оси мощностью 308 лошадиных сил, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 5,9 секунды. Топовая модификация Excellence получила два мотора и полный привод с суммарной отдачей 523 л.с., сокращая время разгона до 3,8 секунды.

Литий-железо-фосфатная батарея ёмкостью 82,5 кВт-ч обеспечивает запас хода до 570 км для Design и до 520 км для Excellence в соответствии со стандартом WLTP. Зарядка от 10 до 80% занимает 37 минут при максимальной мощности 150 кВт. Этот шаг усиливает позиции китайских автомобилей на европейском рынке, где BYD последовательно наращивает своё присутствие.