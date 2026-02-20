Mazda отказалась от шайбы и кнопок управления. Руководство японской компании Mazda в течение нескольких лет критиковало европейских и китайских автопроизводителей за то, что они чрезмерно увлекаются сенсорным управлением. Теперь же японцы неожиданно решили сменить стратегию и объявили об отказе от шайбы и кнопок управления на новом CX-5, который будет представлен в ближайшее время, пишет портал 110km.ru.

© Quto.ru

Предполагается, что на управление всеми функциями на кроссовере будет заложено в медиасистему. Своё решение в компании не объяснили, лишь заявили, что такой подход действительно удобен и безопасен.

К слову, ранее топ-менеджеры производителя заявляли, что тачскрины опасны, так как отвлекают водителей от дороги, а управлять функционалом автомобиля на ходу через шайбу управления и традиционные кнопки более безопасно.

В итоге на всех моделях Mazda была установлена отдельная панель с колёсиком и несколькими кнопками для навигации по меню, причём на экране медиасистемы вообще не было сенсора, что раздражало водителей, которые считали такой подход нерациональным и отвлекающим сильнее, чем тачскрины.

Позднее в дорогих комплектациях CX-70 и CX-90 появился 12,3-дюймовый тачскрин, но пользоваться им можно было только во время остановки и исключительно в режиме CarPlay. Сам дисплей размещался очень далеко для водителя, что делало его использование крайне неудобным.

В результате в компании признали, что старый подход был ошибочным. Так что на обновлённом Mazda CX-5 появится 15,6-дюймовый тачскрин, при помощи которого предложено управлять всеми функциями. А вот традиционных кнопок и шайбы тут нет.

Кстати, в Китае власти намерены запретить подобную практику, так как местные производители иной раз слишком увлекаются функционалом информационно-развлекательных устройств и убирают в меню вообще все функции, в том числе стеклоочистители и стеклоподъёмники. Помимо этого, пересмотреть планируется нацстандарт по дверным ручкам и нестандартным рулям.