Geely анонсировал обновленный Coolray 2026 с мощным двигателем

В Объединённых Арабских Эмиратах официальный дистрибьютор Geely, компания AGMC, анонсировал обновлённую версию компактного кроссовера Geely Coolray 2026, ориентированного на городскую аудиторию. Эта модель, являющаяся одной из наиболее успешных в линейке бренда, получила свежий дизайн, улучшенную эргономику и расширенный набор технологий, что подчёркивает её конкурентоспособность на рынке. Под капотом установлен турбированный двигатель 1.5TD мощностью 174 лошадиные силы, который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями, обеспечивая разгон до 100 км/ч за 7,6 секунды, при этом производитель заявляет о доработках по экономичности и снижению выбросов без ущерба для динамики. Об этом сообщает издание tarantas.news.

© Coolray

Внутреннее пространство в версии GF+ оснащено 14,6-дюймовым мультимедийным экраном, который стал крупнейшим в истории модели, а также беспроводной зарядкой и улучшенной отделкой, что создаёт премиальный образ для своего сегмента. Спортивные кожаные вентилируемые сиденья, панорамная крыша и электронный задний люк дополняют интерьер, делая его более комфортным и функциональным для повседневного использования. Внешний вид кроссовера отличается двухцветной окраской, переработанной решёткой радиатора, динамичным спойлером и 18-дюймовыми дисками, при этом палитра включает шесть оттенков, включая новый цвет Silky Silver, что усиливает его визуальную привлекательность.

Комплекс систем помощи водителю включает интеллектуальный круиз-контроль, функции удержания и изменения полосы движения, предупреждения о выходе из занимаемого ряда, контроль слепых зон, а также опции предупреждения о перекрёстном движении сзади и угрозе столкновения. Дополнительно установлена 540-градусная камера, которая расширяет обзор в сложных условиях парковки, повышая безопасность и удобство управления. Обновлённый Coolray призван укрепить позиции Geely в регионе, предлагая сочетание динамики, технологий и яркого дизайна в популярном компактном формате, что делает его привлекательным выбором для современных водителей.