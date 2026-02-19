Первые автомобили Volga появятся в продаже в третьем квартале 2026 года

Первые автомобили под брендом Volga поступят в продажу в официальных дилерских центрах уже в третьем квартале 2026 года. Об этом в четверг, 19 февраля, сообщили в пресс-службе производителя машин.

— Первые автомобили Volga появятся в продаже в официальных дилерских центрах в третьем квартале 2026 года, — говорится в сообщении.

Компания «АвтоВАЗ» в рамках ПМЭФ показала машину Lada Aura, предназначенную для российского сервиса такси. Дело в том, что с 1 марта 2026 года вступит в силу закон, ужесточающий требования к локализации используемых в такси автомобилей. Как это скажется на сфере и пассажирах — в материале «Вечерней Москвы».

Также компания «АвтоВАЗ» представила кроссовер Lada Azimut, базой для которого стала платформа Lada Vesta. Длина машины составит 4,416 метра, ширина — 1,838 метра, а высота — 1,607 метра.

Летом прошлого года России продали первый автомобиль «Москвич 8». Новый «Москвич» приобрела многодетная семья, где муж работает поваром, а жена трудится учителем. Официально продажи модели стартовали 22 июля.