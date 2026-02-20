Стали известны сроки презентации нового кроссовера «Руссо-Балт»

Возрожденный дореволюционный бренд «Руссо-Балт» готовит вторую модель — вслед за коммерческим фургоном компания представит кроссовер. Премьера новинки запланирована на лето 2026 года, сообщили журналу Motor в пермской автокомпании.

«В июне планируется показ. Анонсировать пока не будем, но все будут приятно удивлены», — рассказали корреспонденту журнала «Мотор» официальный представитель «Руссо-Балта».

Первой моделью возрожденной марки стал электрофургон F200, анонсированный в начале 2026 года. Автомобиль будет выпускаться под заказ по цене от 6,5 млн рублей. Первые поставки покупателям намечены на январь 2027 года, при этом сертификационные процедуры модели все еще продолжаются.

Новинка получила грузоподъемность 1000 кг и кузов ручной сварки. Для управления фургоном достаточно водительских прав категории B.

Напомним, оригинальные автомобили «Руссо-Балт» выпускались в Российской империи с 1909 по 1918 год. Общий тираж составил несколько сотен машин.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провёл опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина — снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Ещё 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

