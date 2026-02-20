Марка Polestar анонсировала четыре новые модели с 2026 по 2028 год.

Polestar, бренд под крылом Volvo и Geely, заявил о серьезном обновлении своей линейки. В планах – выпустить четыре новые машины в период с 2026 по 2028 год, и первой станет более практичный универсал Polestar 4. Его уже видели на дорожных тестах в Китае, а в продажу по всему миру он должен поступить в последней четверти 2026 года. Правда, конкретные цифры по цене и характеристикам компания пока держит в секрете.

Летом того же 2026 года покупателям станет доступен четырехдверный Polestar 5 GT. Интересно, что публике его покажут еще годом раньше. Эта модель получит серьезную двухмоторную установку мощностью 650 кВт и батарею на 112 кВт·ч, что позволит ей разгоняться до сотни всего за 3,2 секунды.

Следом, уже в начале 2027-го, ожидается выход второго поколения Polestar 2. А завершит эту череду новинок компактный кроссовер Polestar 7, чьи мировые продажи стартуют в 2028 году.

В компании рассчитывают, что такой насыщенный график запусков, и особенно появление Polestar 4, поможет подстегнуть розничные продажи уже в этом году.

