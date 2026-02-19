Без руля и педалей: Tesla собрала первый экземпляр Cybercab

Tesla сообщила о выпуске первого экземпляра беспилотного автомобиля Cybercab. По словам Маска, машина сошла с конвейера 17 февраля — раньше срока. Пока речь идёт о пробной сборке, а не о серийной модели.

© Ferra.ru

Маск также подтвердил, что потребительская версия Cybercab должна выйти до 2027 года и стоить не более 30 000 долларов. Однако главные сложности ещё впереди. Cybercab задуман как полностью автономный автомобиль — без руля и педалей.

© Tesla

Вот только действующие правила безопасности в США (родном рынке компании) предполагают наличие водителя. Для выхода на рынок Tesla придётся получить специальные разрешения и согласования. Кроме того, в разных штатах могут действовать собственные ограничения.