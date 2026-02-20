Nissan отзывает 640 тысяч Rogue в США

В Соединённых Штатах инициирован масштабный отзыв кроссоверов Nissan Rogue, затрагивающий свыше 640 тысяч автомобилей из-за технических неисправностей, которые могут вызвать серьёзные проблемы с управлением и безопасностью. Американские регуляторы выявили два типа дефектов, связанных с дроссельным узлом и подшипниками двигателя, что требует срочного вмешательства производителя. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© Nissan

Первая кампания охватывает около 319 тысяч машин, где возможна поломка шестерён в дроссельном механизме, приводящая к резкому падению мощности или её полной потере, что особенно рискованно при движении на высоких скоростях. Вторая проблема касается примерно 324 тысяч автомобилей с повреждёнными подшипниками двигателя, из-за чего может произойти выброс горячего масла, увеличивающий вероятность возгорания и также сопровождающийся утратой тяги.

Национальная администрация безопасности дорожного движения классифицировала эти дефекты как угрозы безопасности и обязала Nissan провести необходимые ремонтные работы бесплатно для владельцев, включая перепрограммирование программного обеспечения и замену неисправных деталей. Компания согласилась с мерами, предложенными регулятором, хотя публичных заявлений пока не делала.

Nissan Rogue, известный на некоторых рынках как X-Trail, является одним из самых популярных кроссоверов бренда в Северной Америке, поэтому отзыв затрагивает значительную часть парка. Этот инцидент подчёркивает строгие стандарты безопасности в США и растущую внимательность к механическим сбоям в массовых моделях автомобилей.