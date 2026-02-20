Названа цена самого дорогого госномера в России

Стоимость самого дорогого автомобильного номера в РФ превышает 2,1 миллиарда рублей. Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, что в России законно продать и купить госномер на авто нельзя.

Тем не менее в продаже имеются 16 госномеров стоимостью более 2,1 миллиарда рублей за каждый. Один из них пытаются реализовать с 2023 года, остальные - с 2024 и 2025 годов.

Судя по кодам регионов, часть номеров были выданы в Москве, Адыгее, Красноярском крае и Дагестане.

Ранее депутаты фракции "Новые люди" подняли вопрос о том, что красивые автомобильные номера в РФ часто приобретаются через теневые каналы, и их стоимость порой достигает нескольких миллионов рублей. При этом все средства идут мимо государственного бюджета.

В итоге в ГД был внесен законопроект о платном бронировании "красивых" номеров для автомобилей через "Госуслуги". В феврале его должны рассмотреть.