Какой будет новая BMW 4 серии

Не так давно мы опубликовали рендеры седана 3 серии следующего поколения, теперь же представим, как может выглядеть купе на его базе.

Четвёртая серия BMW появилась в гамме баварского автопроизводителя в 2013 году, придя на смену купе и кабриолетам третьей серии. Нынешнее (второе по счёту) поколение с заводским индексом G22 дебютировало летом 2020 года, а в начале 2024 года модель получила рестайлинг. Пока не было шпионских фотографий прототипов нового поколения, однако мы можем ориентироваться на дизайн будущего седана 3 серии, который будет представлен в двух версиях — традиционной и полностью электрической.

Передняя часть наверняка будет выполнена в той же стилистике: автомобиль получит вытянутые по горизонтали «ноздри» решётки радиатора, визуально объединённые с фарами. Графика ходовых огней у всех моделей Neue Klasse пока проглядывается примерно одинаковая и представляет из себя пару диагональных сегментов с каждой стороны. Фонари также имеют схожую стилистику: они сделаны относительно узкими, а графика выполнена в виде горизонтальных полосок, расширяющихся по краям. Вполне вероятно, ниша номерного знака переместится с крышки багажника на задний бампер — такое решение не характерно для купе третьей и четвёртой серий, однако такое решение будет применено на новом Х5, номерной знак которого также ранее всегда крепился на багажной двери.

В техническом плане купе должно быть идентично седану. Последний будет построен на модернизированной версии нынешней платформы CLAR (Cluster Architecrure). Под капотом можно ожидать достаточно широкую гамму бензиновых и дизельных моторов, а топовым «гражданским» вариантом может стать модель M450 по аналогии с будущим седаном М350, который получит 3,0-литровый турбированный мотор мощностью порядка 420 л.с. и заменит 382-сильную модификацию M340i.

Премьера седанов третьей серии в обоих вариациях ожидается в течение этого года, купе же традиционно выйдет позже. Между тем, на прошлой неделе мы рассказывали об опыте владения BMW Z4 второго поколения.