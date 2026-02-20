Цена коллекционной лихорадки: роторные Lada уходят за миллионы

В Екатеринбурге, к примеру, такой же «99-й» с мотором ВАЗ-415 оценили в миллион рублей – пробег после капремонта всего тысяча километров, и машина выглядит бодро.

Но настоящий фурор произвели продавцы из Санкт-Петербурга. Там выставили сразу три «роторных» Лады: ВАЗ-2105, 2107 и 2108. Каждую оценили в 4 млн рублей. Аргументация простая: пробег после полной реставрации – всего 2000 км, а самих машин с завода вышло считанные сотни. В результате за последние годы роторные «Жигули» перешли из разряда старого металлолома в категорию инвестиционных активов.

Эксперты объясняют ажиотаж просто: Специальное конструкторское бюро роторно-поршневых двигателей (СКБ РПД) на ВАЗе ликвидировали еще в 2004 году, оборудование пустили под нож, а запчасти давно стали дефицитом. То, что 20 лет назад пылилось в гаражах как непонятная экзотика, сегодня коллекционеры готовы вырывать друг у друга с руками. Особенно ценятся машины не просто на ходу, а с документальным подтверждением родословной и малым пробегом после капремонта.

Подмосковный вариант за 900 тысяч в этой компании выглядит даже демократичным. Но продавец не зря делает акцент на заводском коллекторе под два карбюратора Solex – для знатоков такие детали значат не меньше, чем объем двигателя.

