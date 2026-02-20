Как китайские инженеры пересобрали легендарный «Урал»

Для консервативного завода с почти вековой историей такие темпы – настоящая революция. Вопрос лишь в том, не сказалась ли спешка на качестве.

Инженеры ИМЗ проделали колоссальную работу, но база осталась китайской. Под бензобаком – двигатель Zonsen объемом 446 кубов, выдающий 35 л.с. Китайский донор – Yingang SUV500 II – после доработок обзавелся 7-дюймовым TFT-экраном, диодной оптикой и даже встроенной камерой-видеорегистратором в передней фаре.

Но главные изменения, о которых молчат в пресс-релизах, касаются географии производства. Коляски для Neo 500 штампуют в России, а вот колеса на них ставят уже китайские. Часть мотоциклов соберут в Поднебесной, часть – в Ирбите.

Рекордные сроки разработки продиктованы не амбициями, а суровой необходимостью. После 2022 года завод потерял доступ к комплектующим Brembo, NGK и SKF, доля которых превышала 70%. Экспорт в США и Европу рухнул, а попытка переехать в Казахстан разбилась о 27-процентные пошлины Трампа. Китайское партнерство стало единственным спасательным кругом, и ИМЗ ухватился за него.

