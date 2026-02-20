Ford разрабатывает футуристический пикап в духе Tesla Cybertruck
Ford выпустит пикап в стиле Tesla Cybertruck. Разработка автомобиля уже ведется, в компании его называют самым доступным электропикапом. Цена машины составит $ 30 тыс. (2,3 млн рублей по курсу на момент публикации).
Главным отличием новинки Ford станет наличие грузовой платформы. Однако, судя по первым тизерам, автомобиль вряд ли будет похож на традиционный «грузовичок», так как компания делает упор на эффективность и запас хода. Ожидается, что машина будет похожа на Tesla Cybertruck.
Журналисты отмечают, что Ford выпустил несколько хвалебных постов и даже 14-минутное видео, посвященное будущей модели, пытаясь представить ее как уникальный продукт. Но на рынке уже существуют электромобили в этом ценовом диапазоне, которые доступны прямо сейчас.
Сроки премьеры нового пикапа Ford неизвестны.
Ранее сообщалось, что возрожденная марка «Руссо-Балт» пообещала снизить цены.