На бразильском рынке появится новая гибридная версия Chevrolet Tracker

На бразильском рынке вскоре появится новая гибридная версия Chevrolet Tracker, разработанная с учётом местных особенностей, включая поддержку этанола. Этот кроссовер 2027 модельного года оснащён 48-вольтовой мягкогибридной системой, которая работает в паре с существующими трёхцилиндровыми двигателями объёмом 1,0 и 1,2 литра, помогая снизить расход топлива и выбросы, а также обеспечивая функции рекуперативного торможения и «старт-стоп».

© Chevrolet Tracker

Производство модели будет осуществляться на заводе в Сан-Каэтано-ду-Сул, откуда она поступит как на внутренний рынок, так и на экспорт в другие страны Латинской Америки. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Система Tracker MHEV адаптирована для городских условий Бразилии, не изменяя базовый дизайн автомобиля, и станет одним из первых гибридов General Motors, сочетающих технологию Flex-Fuel с гибридным приводом. Официальная презентация запланирована на ближайшие недели, и ожидается, что эта модель займёт место в верхних комплектациях, сохраняя внешний вид текущей версии. Бразилия остаётся ключевым центром для производства и продаж этого субкомпактного кроссовера, где сейчас завершается финальная фаза валидации силового агрегата.