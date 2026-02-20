Редкий Jeep Wrangler Rubicon не смогли продать на аукционе

На онлайн-аукцион выставили Jeep Wrangler Rubicon 392 2021 года с 6,4-литровым атмосферным V8 HEMI, пробегом почти 50 000 км и чистой историей эксплуатации. Несмотря на максимальную ставку в $44 500, владелец отказался продавать автомобиль, что наглядно демонстрирует текущие реалии рынка редких и мощных внедорожников.

© Jeep

Редкость и состояние автомобиля

Данный Jeep Wrangler Rubicon 392 — не просто внедорожник, а редкая комплектация с уникальным сочетанием мощности и эксклюзивных опций. Его кузов окрашен в эффектный синий цвет Hydro Blue Pearl, а салон выполнен в строгом черном тоне. Согласно отчету Carfax, автомобиль не попадал в аварии и не имел проблем с пробегом: с момента покупки он был зарегистрирован исключительно на юге США. На момент выставления на торги одометр показывал почти 50 000 км, что для модели с атмосферным V8 считается приемлемым пробегом.

Из выявленных мелких недостатков — неоригинальные передние сиденья и небольшой износ некоторых элементов интерьера, что не критично для автомобиля этого класса.

Технические характеристики и доработки

Под капотом — V8 HEMI объемом 6,4 литра, выдающий 470 л.с. и 637 Нм крутящего момента, в паре с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом. Wrangler Rubicon 392 разгоняется до 100 км/ч за 4,5 секунды и преодолевает четверть мили за 13 секунд — показатели, сравнимые с некоторыми спортивными автомобилями.

Комплектация включает:

Подогрев передних сидений и кожаную отделку салона

Аудиосистему Alpine

Жесткую крышу в цвет кузова и премиальный мягкий верх черного цвета

Блокировку дифференциалов Tru-Lok на обеих осях

Главную пару 3.73

Дополнительно: третий стоп-сигнал, встроенный в запасное колесо, и 18-дюймовые колесные диски

Обслуживание проводилось строго по графику: последний сервис был на пробеге 36 791 миля (октябрь 2024 года), включая замену масла, фильтров и ротацию шин. Продавец приобрел автомобиль в 2025 году и проехал на нем около 13 500 км. В комплекте — два ключа-переключателя и руководство пользователя. Первоначальная цена автомобиля составляла $77 215.

Аукцион и рыночная ситуация

На онлайн-аукционе максимальная ставка достигла $44 500, но владелец отказался продавать. Ситуация подчеркивает изменения в восприятии стоимости редких внедорожников: даже уникальные версии с мощным V8 сегодня не всегда продаются по желаемой цене.

Интересно, что аналогичные тенденции наблюдаются и у других культовых моделей: например, владелец нового Corvette Z06 2024 года потерял $50 000 всего за 8 000 км пробега, что вызвало широкий резонанс в автомобильных сообществах.

Вывод

Jeep Wrangler Rubicon 392 продолжает искать нового владельца, а его история подчеркивает сложность объективной оценки редких внедорожников на вторичном рынке. Вопрос о том, оправдывает ли автомобиль цену в $44 500, остаётся открытым — рынок диктует свои правила, которые не всегда совпадают с ожиданиями продавцов.