Почти 500 машин спецтехники спасают трассы Волгоградской области от гололеда

Волгоградская область мобилизовала масштабные ресурсы для борьбы с разгулом стихии: на федеральные и региональные трассы выведен 429 единиц спецтехники.

Как сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области, из-за резкого ухудшения погоды и обильных снегопадов комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, тяжелые погрузчики и тракторы переведены на круглосуточный режим работы. Днем и ночью они ликвидируют последствия метели, обрабатывая покрытие противогололедными составами, что позволяет сохранять проезд на всех направлениях без ограничений.

Основной удар приняли на себя региональные и межмуниципальные дороги, где задействовано 319 единиц техники. На федеральных артериях ситуацию стабилизируют дополнительные силы: так, на трассе Р-22 "Каспий" и объездной вокруг Волгограда работают 53 машины, а на направлениях Р-228, Р-229 и Р-260, ведущих к Саратову, Самаре и Луганску, задействовано еще 57 единиц. Общий расход противогололедных материалов уже превысил 7,4 тысячи тонн.

Для водителей, которые могут попасть в снежный плен, на региональных магистралях подготовлена сеть из 31 специальной площадки для отдыха, способных одновременно вместить более четырех тысяч автомобилей.

Спасатели призывают водителей не пренебрегать правилами безопасности: тщательно проверять машины перед дальней дорогой, выбирать скорость по погоде, соблюдать дистанцию и исключить рискованные маневры, особенно вблизи колонн спецтехники.