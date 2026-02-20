Zeekr вышел в Италии с электрокарами от 38 000 евро

Китайский автомобильный концерн Geely продолжает европейскую экспансию, запустив премиальный суббренд Zeekr на итальянском рынке. Продажи четырёх моделей электромобилей стартовали в четверг при поддержке дистрибьютора Jameel Motors, а в ближайшие месяцы компания откроет собственные розничные точки. Италия рассматривается как стратегически важный регион для развития бренда в Европе. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© Zeekr

Глава европейского подразделения Zeekr Лотар Шупет связывает запуск с растущим спросом на премиальные электрокары и активным развитием зарядной инфраструктуры. Бренд уже представлен в Германии, Норвегии, Швеции, Дании, Бельгии и Нидерландах, а к 2026 году планирует выйти на рынки Франции, Великобритании и Испании. Цены на модели варьируются от 38 000 до 73 000 евро, что делает их заметно доступнее европейских конкурентов при сохранении премиального позиционирования.

Geely Holding Group ставит амбициозную цель продать более 6,5 миллионов автомобилей к 2030 году, стремясь войти в пятёрку крупнейших мировых автопроизводителей. Китайские бренды укрепляют позиции в Европе благодаря агрессивной ценовой политике, технологическим преимуществам и общей тенденции к декарбонизации, стимулирующей спрос на электромобили. Запуск Zeekr в Италии отражает масштабное перераспределение сил на европейском авторынке, где китайские производители перешли от роли догоняющих к активному наступлению.