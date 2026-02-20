Седан Mitsuoka на базе Toyota Corolla сняли с производства

Японская компания Mitsuoka объявила о прекращении производства седана Mitsuoka Ryugi и представила прощальную версию Final Edition. Тираж составит всего 20 экземпляров.

Модель выпускается с 2014 года и построена на базе Toyota Corolla Axio, которая недавно была снята с производства.

Финальная версия получила специальный шильдик на крышке багажника и будет доступна исключительно в цвете Black Mica. В зависимости от исполнения предлагаются классические колпаки либо легкосплавные диски.

При длине 4510 мм автомобиль стилизован под британские премиальные седаны конца 1950-х годов. В оформлении экстерьера угадываются мотивы Jaguar Mark 2, Bentley S-Type и Rolls-Royce Silver Cloud. Передняя и задняя части кузова выполнены вручную и отличаются увеличенными свесами, круглой оптикой, хромированными бамперами и массивной вертикальной решёткой радиатора.

При этом силовая структура, двери, крыша и большая часть интерьера остается "донорским" и дополнительно отделывается кожей.

Технически модель полностью повторяет Corolla Axio. Базовый атмосферный двигатель объемом 1,5 литра развивает 102 л.с. и работает с вариатором, привод может быть передним или полным. Также доступна гибридная версия с 1,5-литровым мотором и электродвигателем.

Стоимость Ryugi Final Edition начинается от 3 305 500 иен (около 1,65 млн рублей) за бензиновую версию и от 3 855 500 иен (1,91 млн рублей) за гибрид. Для сравнения, базовая Corolla Axio стоила от 1 639 600 иен (812 тысяч рублей), что подчеркивает существенную наценку за ретро-стилизацию.

После завершения производства седана модельное имя сохранится в рамках программы переоборудования подержанных Corolla. Кроме того, в линейке остается универсал Ryugi Wagon Adventure на базе Corolla Fielder по цене от 4 389 000 иен.