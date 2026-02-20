Denza B8 и Hyundai Elexio получили 5 звезд без краш-тестов

В недавних испытаниях безопасности, проведенных австралийской организацией ANCAP, гибридный полноприводный автомобиль Denza B8 и среднеразмерный электрический внедорожник Hyundai Elexio достигли максимального рейтинга в пять звезд. Интересно, что ни одна из этих машин фактически не подвергалась краш-тестам в рамках данной оценки.

© Denza B8

Вместо этого, рейтинг для Denza B8 был основан на результатах разрушающих тестов меньшей модели Denza B5, а для Hyundai Elexio — на испытаниях родственного Kia EV5, с предоставлением производителями данных, подтверждающих схожие показатели безопасности при столкновениях. Это стало возможным благодаря правилам ANCAP, известным как «партнерские модели», которые позволяют автопроизводителям использовать техническую документацию для демонстрации идентичной деформации между автомобилями, избегая новых дорогостоящих краш-тестов, каждый из которых может обходиться до 60 000 долларов и занимать место в расписании лабораторий. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Такой подход экономит ресурсы и время, позволяя ANCAP эффективно оценивать безопасность новых моделей без необходимости физического разрушения каждой из них.

Это подчеркивает важность технической документации и данных, предоставляемых производителями, в современных процессах сертификации безопасности автомобилей. В целом, результаты демонстрируют высокий уровень безопасности обеих моделей, что может быть значимым для потребителей, ищущих надежные транспортные средства. Данная практика также отражает тенденции в автомобильной индустрии, где инновационные методы тестирования становятся все более распространенными.