Changan выводит паркетник CS55 Plus на зарубежные рынки

Компания Changan выводит преобразившийся паркетник CS55 Plus на зарубежные рынки. Как и в Китае, экспортная версия оснащается турбомотором 1.5 и роботом. При этом в России модели еще обещан полный привод.

© Колеса.ру

На родине продажи компактного кроссовера Changan CS55 Plus с новым дизайном стартовали в сентябре прошлого года. Такую пятидверку, напомним, сам производитель считает следующим поколением, хотя на самом деле это пусть и масштабный, но все же очередной рестайлинг предшественника, который в строю с 2021-го. Как бы то ни было, теперь новый CS55 Plus выбрался за пределы Китая – одним из первых зарубежных рынков для него стала Мексика.

В плане дизайна экспортная версия от кроссовера для КНР ничем не отличается. Разве что все актуальные модели Changan для Мексики почему-то носят эмблему электрифицированного суббренда Qiyuan (он же Nevo), хотя большинство из них имеет только ДВС. Если сравнивать с прежним CS55 Plus, то у нового паркетника более солидная внешность. Главные фишки дизайна – вертикальные блоки фар со светодиодными С-образными ходовыми огнями, безрамочная радиаторная решетка и сделанные в виде единой плашки задние фонари.

Согласно брошюре, длина мексиканского нового Changan CS55 Plus равна 4540 мм, что на 10 мм меньше, чем у паркетника для Китая. Для сравнения, показатель нашего нынешнего кроссовера – 4515 мм. Напомним также, что в России прежняя модель сейчас представлена и как CS55 Plus, и как Uni-S. Колесная база не изменилась – 2656 мм. В Мексике кроссу положены 19-дюймовые диски.

Интерьер полностью новый. Тут другие передняя панель, руль, центральный тоннель, карты дверей и кресла. Вместо раздельных экранов установлено табло, состоящее из разномастных дисплеев. За управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок.

Преобразившийся Changan CS55 Plus доступен с бензиновой турбочетверкой 1.5, на версии для Мексики мотор выдает 180 л.с. против 192 л.с. в Поднебесной. Двигатель сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, привод только передний.

Мексиканцам новый паркетник пока предложен в единственной богатой комплектации Premium. В список оборудования вошли: панорамная крыша, электропривод багажной двери, виртуальная приборка на 10,25 дюйма, мультимедиа с тачскрином диагональю 14,6 дюйма, беспроводная зарядка для смартфона, подогрев и вентиляция передних сидений, климат-контроль, штатный видеорегистратор, шесть подушек безопасности, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон.

В Мексике свежий Changan CS55 Plus оценили в 539 900 местных песо, что эквивалентно примерно 2,4 млн рублей по актуальному курсу.

Новый кроссовер Changan вот-вот доберется и до России, у нас его анонсировали как следующий Uni-S. Причем в РФ модели обещан полный привод.