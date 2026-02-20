Седан Kia K4 стал лучшим семейным автомобилем 2026 года

В 2026 году титул лучшего семейного автомобиля достался седану Kia K4, по версии авторитетной программы MotorWeek, которая уже 45 лет тестирует свыше 150 машин в 12 категориях, объединяя мнения экспертов и потребителей. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© Kia K4

Производство K4 осуществляется на заводе в Пескерии, штат Нуэво-Леон, где модель заслужила награду благодаря смелому фастбэк-дизайну, продуманной эргономике и высоким стандартам безопасности. Эксперты особо выделили почти 30-дюймовую цифровую панель, объединяющую два экрана для премиального интерфейса, а также базовое оснащение из 11 ADAS-функций, с возможностью расширения до 29 систем помощи, включая камеры кругового обзора и адаптивные ассистенты.

Дополнительные опции, такие как аудиосистема Harman Kardon, вентиляция и подогрев передних сидений, а также цифровой ключ 2.0 с UWB, усиливают привлекательность модели. Редакция MotorWeek подчеркнула, что, несмотря на популярность SUV, в США за прошлый год было продано более миллиона семейных седанов, и K4 демонстрирует устойчивость этого сегмента, предлагая комфорт и спортивный характер среднеразмерного автомобиля.

В Kia отмечают, что это признание подтверждает стратегию бренда, направленную на сочетание комфорта, технологичности, безопасности и динамики. Вице-президент Kia America Эрик Уотсон заявил, что K4 полностью отвечает ожиданиям покупателей и поднимает планку в сегменте компактных седанов, что стало решающим фактором при выборе победителя.