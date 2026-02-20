Slate Auto раскроет цену электропикапа в конце июня

Стартап Slate Auto намерен раскрыть окончательную стоимость своего электропикапа в конце июня, что станет важным шагом для модели, конкурирующей в насыщенном рынке электромобилей. Компания подтвердила, что базовая версия Blank Slate сохраняет ориентир на цену в середине диапазона 20 тысяч долларов, хотя ранее планировалась стоимость ниже 20 000 долларов с учётом федеральной субсидии, которая сейчас недоступна. По словам генерального директора Криса Бармана, финальная цена будет объявлена после завершения переговоров с поставщиками. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Slate Auto

Slate Auto делает акцент на максимально упрощённую конфигурацию своего двухдверного электропикапа, который поставляется без дополнительных опций. Покупатели могут самостоятельно устанавливать различные аксессуары, такие как электрические стеклоподъёмники вместо механических, аудиосистему и другие элементы. Также предусмотрены комплекты для трансформации пикапа в SUV, включающие дополнительные сиденья, крышу и элементы безопасности, что добавляет гибкости модели.

Производство электропикапа планируется начать в Индиане до конца текущего года. Успех проекта будет зависеть от уровня цен, организации производства и сервиса. На фоне выхода более 30 новых автомобилей 2026 года в сегменте электромобилей окончательная стоимость Slate станет ключевым фактором для его конкурентоспособности, определяя привлекательность для потребителей.