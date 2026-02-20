В РФ продают уникальный отреставрированный ГАЗ 24. В Иркутске на продажу выставлен ГАЗ 24 Волга 1983 года выпуска, который прошёл полную реставрацию с применением современных технологий и дорабатывался вручную. Об этом сообщает портал 110km.ru.

© Quto.ru

Сообщается, что советский седан не просто восстановлен, а буквально собран заново. Так, владелец купил автомобиль в Тюменской области, причём старался искать машину в хорошем для своего возраста состоянии.

После этого кузов был полностью разобран, прошёл пескоструйную обработку и загрунтован и только после этого покрашен. При этом все крепления и болты были оцинкованы, а днище обработано современным антигравийным составом.

Кардинально переработано было внутреннее оформление машины. Для этого её отправили в тюнинг-ателье, где была проведена полная шумоизоляция салона и багажника. После завершения «черновых» работ полностью перетянули салон, а в отделке использовались натуральные материалы, в том числе дубовый шпон на панели приборов. Акустика — Pioneer.

Также владелец привёл в идеальное состояние техническую часть. Все детали подвески были отпескоструены и покрыты порошковой краской, резиновые компоненты заменили на новые, а некоторые запчасти были отреставрированы или изготовлены на заказ. Автор проекта отмечает, что это сделано для сохранения аутентичности модели.

Весь процесс реставрации был тщательно задокументирован, а продавец готов предоставить архив с фото- и видеоматериалами, а также документами.

«Автомобиль делался для себя с душой, но сейчас готов стать отличным подарком и прекрасным дополнением в коллекцию», — говорится в объявлении.

Продавец намерен выручить за ГАЗ 24 Волга 5,1 млн рублей, также рассматривается вариант обмена.

Тем временем отечественную марку планируют реанимировать, а в ближайшее время на сборочной площадке в Нижнем Новгороде начнётся производство машин под известным отечественным автомобилистам брендом Volga.