В Германии представлен уникальный Lamborghini Urus Performante

В Германии представлен уникальный кастомизированный Lamborghini Urus Performante от LARTE Design, оснащённый комплектом LARGENDA, что знаменует новый этап в тюнинге премиальных автомобилей. Дизайнеры стремились подчеркнуть резкий и агрессивный характер модели, сохраняя заводскую архитектуру и её ДНК, используя нестандартный подход с созданием полноразмерной глиняной модели на реальном автомобиле для точной корректировки линий. Этот метод обеспечивает цельные пропорции и гармонию с оригинальным дизайном под любым углом, что подтверждает издание 32cars.ru.

© LARTE Design

После моделирования начинается сложная инженерная работа: автомобиль сканируют в 3D, создают CAD-модель в пределах заводских допусков, печатают прототипы на 3D-принтерах и фрезеруют мастер-модели. Производство деталей осуществляется на немецких мощностях, которые также изготавливают компоненты для Koenigsegg, Porsche и AMG, используя 100% pre-preg карбон с многоступенчатым контролем качества.

Детали доведены до уровня Class A surfaces, где отражения, радиусы и линии соответствуют стандартам премиального серийного производства, что обеспечивает долговечность и точную подгонку. Инженерные решения, такие как верхний спойлер, который стал легче оригинала примерно на 150 граммов при большей площади, демонстрируют оптимизацию структуры без компромиссов.

Комплект LARGENDA включает 18 элементов, разработанных для сочетания эстетики, улучшенной визуальной динамики и инженерной надёжности с сертифицированным качеством TÜV. Этот проект, созданный как one of one, акцентирует выразительность и соответствие характеру Performante, даже после возможного рестайлинга модели, предлагая владельцам уникальный опыт кастомизации.